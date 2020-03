Coronavirus: 4 nuovi casi a Cinisello Balsamo (MI), sindaco attiva Coc e chiude parchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tavolo di coordinamento del Coc di oggi - fa sapere la nota del Comune - sono già state valutate alcune misure concrete da mettere in campo nell'immediato come il rafforzamento dei controlli sulle strade cittadine per sensibilizzare ulteriormente le persone sull'importanza di rimanere a casa. A supporto degli agenti della Polizia Locale interverranno anche gli uomini della Protezione civile per consigliare la cittadinanza sui comportamenti idonei. Inoltre verranno chiusi i cinque parchi cittadini provvisti di cancelli. "Siamo in linea con quanto richiesto da Regione Lombardia al governo, ovvero provvedimenti ancora più restrittivi, perché riteniamo che sia in gioco la salute dei nostri concittadini e connazionali. Non avendo potere di disporre misure diverse da quelle previste nel decreto, abbiamo avanzato delle richieste al Prefetto di Milano sulle possibilità di effettuare ulteriori chiusure come ad esempio quella dei mercati per evitare il sovraffollamento”, conclude il sindaco. (Rem)