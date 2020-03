Golf: l'azzurro Molinari torna in campo al Tpc Sawgrass di Ponte Vedra Beach

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti campioni, la leadership mondiale in ballo, montepremi e prima moneta record non solo per il Pga Tour, ma anche per tutti i circuiti del mondo (15 milioni di dollari dei quali 2,7 al vincitore) e garanzia di spettacolo: il The Players Championship rafforza ancor più la teoria di coloro che lo ritengono il vero "quinto major" anche se la concorrenza per questo titolo del tutto platonico non manca. Nella 47ª edizione dell'evento, che si svolgerà per la 39ª volta consecutiva al Tpc Sawgrass di Ponte Vedra Beach in Florida (12-15 marzo), difenderà il titolo Rory McIlroy, leader mondiale, che proverà a riconfermarsi campione, impresa mai riuscita a nessuno. Torna in campo Francesco Molinari, dopo aver rinunciato la scorsa settimana a difendere il titolo nell'Arnold Palmer Invitational per problemi alla schiena. (Ren)