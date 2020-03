Coronavirus: Raggi, grazie a tutti operatori Ama per sforzo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un post su Facebook ha voluto ringraziare tutti gli operatori di Ama "per lo sforzo straordinario che stanno portando avanti in questi giorni di emergenza legata al Coronavirus e per il lavoro dedicato alla pulizia delle strade". "In questi due giorni - prosegue Raggi - sono stati sanificati con un prodotto specifico circa 6.000 cassonetti in tutte le aree di Roma grazie a 10 autobotti che hanno lavorato di notte, per arrecare il minor disturbo possibile ai cittadini. Le squadre sono entrate in azione in diversi Municipi della città: in via Tiburtina fino a via di Salone; su via Prenestina, da Porta Maggiore a via di Rocca Cencia; in via Appia e via Tuscolana fino a Ciampino; su Circonvallazione Ostiense e via Ostiense; in via della Magliana, viale Marconi e via Portuense fino a Ponte Galeria; viale delle Medaglie D'oro, via Mattia Battistini e via Trionfale. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni. Ringrazio ancora tutti i lavoratori che contribuiscono ad affrontare al meglio questa nuova sfida. Insieme ce la faremo". (Rer)