Coronavirus: Fico su ok a scostamento bilancio, grazie a deputati e gruppi per senso responsabilità

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, informa che la Camera dei deputati "ha appena approvato l'autorizzazione allo scostamento di bilancio per l'emergenza coronavirus" e su Facebook commenta: "25 miliardi per far fronte alla situazione straordinaria che sta vivendo il Paese. Grazie a tutti i deputati e a tutti i gruppi per la collaborazione e il senso di responsabilità in un momento difficile per la nostra comunità". (Rin)