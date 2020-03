Coronavirus: Raggi, sindaci in prima linea in queste giornate delicate, momento di responsabilità e unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi sindaci "siamo in prima linea in queste giornate così delicate per la vita di tutti i cittadini d'Italia. In questo momento sono in riunione in videoconferenza con i sindaci metropolitani per discutere dell'emergenza Coronavirus e delle misure adottate dal Governo con il decreto #iorestoacasa. È il momento della responsabilità e dell'unità". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. (Rer)