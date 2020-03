Roma: Cisl Roma Rieti, allarme sanitario crescente nelle baraccopoli della Capitale

- Sempre più allarme degrado "quello che attanaglia le sponde del Tevere, oramai terra di nessuno e rifugio estremo per persone senza fissa dimora". È quanto si legge in una nota della Cisl di Roma Capitale Rieti. "L'ultima emergenza, in ordine di tempo - aggiunge -ci arriva dal quartiere Marconi, quadrante sud della Capitale, dove è sorta una baraccopoli spontanea all'altezza del Ponte Marconi, immersa in mezzo a rifiuti di ogni genere. Una discarica a cielo aperto accanto alla pista ciclabile che è frequentata quotidianamente da bambini, famiglie, anziani. Seppure in un contesto dove l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus assorbe tutta l'attenzione e le energie delle istituzioni non si può abbassare la guardia su queste situazioni, vere e proprie bombe ecologiche e sanitarie per chi ci vive e per chi ci si trova accanto". (Com)