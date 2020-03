Messico: iniziata vendita biglietti per lotteria "dell'aereo presidenziale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tagliandi per partecipare alla riffa venivano girati da tempo ai distributori, in attesa dell'avvio delle operazioni di vendita, ha detto il direttore della Lotteria nazionale Ernesto Prieto. Il primo dei sei milioni di biglietti, al prezzo concordato di 500 pesos (23 euro circa), è stato comprato proprio dal presidente Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, con la promessa che - in caso di vittoria - il premio andrà a finanziare borse di studio per ragazzi. I fondi ottenuti dalla vendita dei biglietti (fino a un massimo di circa 140 milioni di euro) verranno usati per l'acquisto di materiale medico, mentre il governo - riporta il quotidiano "El Financiero" - rimane in attesa di offerte per l'apparecchio. (segue) (Mec)