Messico: iniziata vendita biglietti per lotteria "dell'aereo presidenziale" (3)

- Il capo dello stato ha detto che il "José Maria Morelos" - parcheggiato in una base della California, negli Usa - dovrebbe essere riportato in patria tra aprile e maggio. In attesa di una sistemazione definitiva, l'aereo potrà essere visitato ha detto Lopez Obrador immaginandolo anche come scenario per uno dei tanti appuntamenti con la stampa. Il presidente ne ha approfittato per tornare a criticare un acquisto figlio di una mentalità da "faraone". "Credete servisse a qualcosa?" ha chiesto "Amlo" mostrando le foto dell'aereo ai giornalisti. "Nessuno diceva niente. Non era per proteggersi. L'aereo era per sentirsi importanti, era prepotenza, una roba da monarchia", ha sottolineato il presidente dicendo che una visita all'apparecchio potrebbe rivelarsi un importgante "vaccino" rispetto alla "epidemia" del sentimento di potenza di cui sarebbe vittima parte della classe dirigente locale. (segue) (Mec)