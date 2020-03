Coronavirus: Dadone, con 3 milioni a Protezione civile M5s fa la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, pubblicando su Facebook la lettera di ringraziamento del capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, scrive: "Il M5s fa la sua parte e 3 milioni di euro, provenienti dal taglio dei nostri stipendi da portavoce, andranno alla Protezione civile per l'acquisto di strumenti necessari alla terapia intensiva e di altre forniture per il sistema sanitario. Diamo in questo modo il nostro piccolo, ma concreto, contributo personale". Ma Dadone aggiunge anche: "Se tutti gli altri partiti seguissero l’esempio, la risposta al coronavirus sarebbe ancora più rapida ed efficace. Noi andiamo avanti, il M5s rimane sempre vicino ai bisogni reali delle persone". (Rin)