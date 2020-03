Coronavirus: c'è il primo morto in Valle d'Aosta

- Il bilancio dell’emergenza coronavirus, in Valle d’Aosta c’è il primo morto. I dati pubblicati dalla Regione: i casi positivi al contagio arrivano a venti, due pazienti sono stati ricoverati in ospedale, altri diciassette vengono curati a casa. Si è registrato il primo morto. Si resta in attesa del responso di trentetré tamponi mentre 48 sono già risultati negativi. In tutto il territorio valdostano 287 persone risultano in isolamento. (Ren)