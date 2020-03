Coronavirus: Gallera, grazie a cittadini, percezione che consapevolezza sta aumentando

- "Voglio ringraziare i cittadini: da qualche giorno abbiamo la netta percezione che stia crescendo la consapevolezza della situazione che stiamo vivendo. In questo è stato determinante lo sforzo che stanno facendo tutti i media. Finalmente gli italiani stanno comprendendo che la battaglia riguarda tutti e che tutti dobbiamo combatterla". Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus in Lombardia, ricordando ai cittadini che l'unico modo per fermare la diffusione del virus è limitare al massimo gli spostamenti e restare a casa. (Rem)