Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 1045 persone guarite in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1045 in tutta Italia le persone guarite dal Covid-19. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Da ieri sono guarite 41 persone. Nel dettaglio, in Lombardia sono guarite 900 persone, 38 in Emilia Romagna, 54 in Veneto, 4 in Campania, 5 in Liguria, 10 in Friuli, 3 a Trento, 5 in Toscana, nel Lazio 19, 1 in Puglia, 2 in Sicilia e in Umbria.(Rin)