Coronavirus: Musumeci, tante raccolte fondi per sanità, Sicilia ha cuore grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso di tante iniziative di crowdfunding, o di finanziamento collettivo, collegate all'emergenza Coronavirus. È uno slancio solidale che fa onore alla Sicilia e conferma il cuore grande di un grande popolo". Lo ha detto in una nota il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci che ha aggiunto: "Il sistema sanitario regionale non necessita di fondi, ma assieme agli organizzatori di tali nobili iniziative possiamo certamente immaginare un percorso di sostegno per la fase successiva all'emergenza epidemia. Sarà un momento ancora più difficile e pensare fin da subito a chi starà peggio è un grande gesto di civiltà che riafferma la tradizionale generosità di tanti siciliani". (Ren)