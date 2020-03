Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 10590 persone contagiate, 2076 casi in più da ieri

- Sono 10590 le persone ancora contagiate da Covid-19 in Italia, 2076 casi in più di ieri. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il totale dei casi è di 12426 a cui vanno sottratte le 827 vittime e i 1045 guariti. "600 però sono ascrivibili alla data di ieri", ha aggiunto.(Rin)