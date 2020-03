Germania: Merkel non esclude distacco da pareggio bilancio per reagire a coronavirus

- Per tutelare la propria economia dalle conseguenze del nuovo coronavirus, la Germania potrebbe portare i conti pubblici in disavanzo, abbandonando lo “zero nero”, ossia il principio del bilancio in pareggio sancito dalla Costituzione tedesca. È quanto riferisce l'emittente televisiva “N-tv”, riassumendo l'intervento del cancelliere Angela Merkel alla conferenza stampa sul coronavirus tenuta oggi a Berlino. Vi hanno preso parte anche il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, e Lothar Wieler, presidente dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Secondo Merkel, afferma “N-tv”, evitare il disavanzo “non è una priorità per contrastare un'imminente crisi economica” dovuta al coronavirus. Pertanto, “ci si può distaccare dallo zero nero”. Per attutire le conseguenze economiche dell'epidemia, “faremo ciò che è necessario”, ha affermato il cancelliere tedesco. Merkel ha quindi ricordato che la commissione Bilancio del Bundestag ha già approvato lo stanziamento di fondi aggiuntivi per circa un miliardo di euro da impiegare nelle misure volte a combattere la diffusione del coronavirus. In questa situazione, ha osservato il cancelliere tedesco, “non ci si può chiedere ogni giorno quel che ciò significhi per il nostro deficit”. La priorità è il contrasto al coronavirus e, per Merkel, “si valuterà soltanto alla fine ciò che questo significa per il nostro bilancio”. Intanto, ha concluso il cancelliere tedesco, le finanze della Germania rimangono “relativamente solide”. (Geb)