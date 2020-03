Slovenia-Italia: Lubiana applica controlli sanitari in ingresso per contenere diffusione coronavirus

- La Slovenia non ha chiuso i suoi confini con l'Italia ma ha deciso di imporre controlli sanitari alle persone che arrivano da quel paese per contenere la diffusione del coronavirus. E' quanto si legge in una nota diffusa oggi dal governo di Lubiana. Sei posti di controllo saranno allestiti nelle località di Ratece, Robic, Vrtojba, Skofije, Fernetici e Krvavi Potok. "Non ci saranno restrizioni per i cittadini sloveni", precisa la nota. Il ministro della Sanità sloveno, Ales Sabeder, ha sottolineato l'importanza della misura dei controlli sanitari che prevede la necessità di presentare certificati di negatività al coronavirus per tutti i non residenti in Slovenia che intendono entrare nel paese. "Il certificato deve essere emesso in sloveno, inglese o italiano e non deve essere emesso da oltre tre giorni. Le persone che non dispongono di certificati adeguati potrebbero vedere respinto il loro ingresso nel territorio della Repubblica di Slovenia", conclude la nota che ribadisce come queste restrizioni non riguardino i cittadini sloveni.(Lus)