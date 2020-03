Burundi: candidati esclusi da presidenziali di maggio fanno ricorso

- Tre candidati su quattro alle elezioni presidenziali del Burundi la cui candidatura è stata rifiutata dalla Commissione elettorale hanno presentato ricorso. Lo riferisce la stampa locale, precisando che i candidati allo scrutinio di maggio hanno due giorni di tempo per contestare la decisione annunciata ieri dalla Commissione. Ai candidati, tutti dell'opposizione, sono stati contestati errori burocratici, come la presentazione di certificati di nascita non corrispondenti al casellario giudiziario o, come nel caso del candidato del partito Cdp, Anicet Kiyonkuru, di un dossier incompleto. Kiyonkuru spera tuttavia che Corte costituzionale annullerà la decisione della commissione elettorale. "Sono passati due mesi, due mesi di duro lavoro che dovrebbe essere incoraggiato piuttosto che scoraggiato. Questi piccoli errori non dovrebbero bloccarci nel nostro progresso politico", ha dichiarato citato da "Rfi". Fra le sei candidature accettate dalla Commissione rientra invece quella di Agathon Rwasa, ex presidente del parlamento e leader del Consiglio nazionale per la libertà (Cnl), principale partito di opposizione. Sarà lui il principale concorrente del generale Evariste Ndayichimiyé, il candidato del Cndd-Fdd, partito della maggioranza al potere. Il generale dell'esercito dirige anche il dipartimento per gli Affari militari nell'ufficio del presidente ed è stato ministro dell'Interno e della sicurezza. (segue) (Res)