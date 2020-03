Burundi: candidati esclusi da presidenziali di maggio fanno ricorso (2)

- Il Consiglio nazionale per la libertà (Cnl), principale partito di opposizione in Burundi, ha designato Agathon Rwasa come candidato alle elezioni presidenziali a fine febbraio. “Mentre ci stiamo avvicinando alle elezioni, è sorprendente sentire che ci sono persone che pensano a truccare le elezioni. I burundesi non glielo consentiranno”, ha detto Rwasa ai delegati del suo partito dopo l'annuncio della sua nomina. Ex leader ribelle, Rwasa ha combattuto nella guerra civile del Burundi, così come l'attuale presidente Pierre Nkurunziza, che non correrà per la rielezione alle presidenziali di maggio. Il Burundi è uno dei paesi più poveri del mondo e nel 2015 ha perso i finanziamenti dei donatori dopo la violenza politica che ha seguito le elezioni del luglio dello stesso anno, che videro l’attuale presidente Nkurunziza ricandidarsi per un terzo mandato non previsto dalla Costituzione. Le violenze che seguirono hanno provocato 1.200 morti e 400 mila sfollati. (segue) (Res)