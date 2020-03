Burundi: candidati esclusi da presidenziali di maggio fanno ricorso (3)

- Di recente la Commissione per la verità e la riconciliazione ha rinvenuto più di 6 mila corpi seppelliti in sei fosse comuni nella provincia di Karusi, nel nord del paese. La commissione governativa è stata istituita nel 2014 per indagare sulle atrocità commesse dal 1885 fino al 2008, quando fu stipulato un accordo di pace per porre fine al conflitto civile scoppiato nel 1993 e concluso nel 2005. Nell'ultima settimana, inoltre, il governo del Burundi ha annunciato l’uccisione di almeno 22 “trasgressori", in quella che ha descritto come una repressione contro le violenze legate alle elezioni presidenziali in programma nel maggio prossimo. “Dei trasgressori hanno approfittato di questo periodo elettorale pensando che le persone fossero distratte. La popolazione dovrebbe rimanere calma perché gli agenti di sicurezza stanno garantendo la loro sicurezza”, ha detto il portavoce della polizia Pierre Nkurikiye all'emittente di stato “Rtnb”, secondo cui la repressione è avvenuta dopo che due membri delle forze di polizia sono stati uccisi e sei sono stati catturati da persone ignote. Alle elezioni presidenziali di maggio non si presenterà il presidente uscente Pierre Nkurunziza, che sta ultimando il suo terzo mandato. (Res)