Coronavirus: Gualtieri, risposta economica più efficace è sconfiggere epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, esponendo in Aula al Senato la relazione del governo sullo scostamento di bilancio, concludendo il suo intervento, ha sottolineato che "la risposta economica più efficace è sconfiggere tutti insieme questa epidemia e bloccarne la diffusione. Questa è la priorità, se riusciremo a lavorare come stiamo facendo ne usciremo per primi e con un Paese più forte". Il Paese, ha poi rimarcato, "è solido ed è nei momenti più difficili che gli italiani sanno dimostrare la loro forza". (Rin)