Polonia: coronavirus, ambasciata italiana attiva una linea diretta di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Varsavia ha attivato da oggi un'linea informativa per i connazionali sul tema coronavirus. L'idea è emersa lunedì scorso al tavolo istituzionale convocato dall'ambasciatore Aldo Amati per trovare il modo di assistere i connazionali in Polonia che, in conseguenza dell'emergenza provocata dal coronavirus, avessero bisogno di informazioni riguardo i trasporti tra Italia e Polonia e riguardo eventuali necessità di supporto e mediazione linguistica nelle relazioni con le strutture sanitarie polacche. Il numero dell'infolinea è: +48667131669. (Vap)