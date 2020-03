Libia: fonti stampa, ex ministro algerino Lamamra nuovo inviato Onu dopo Salamé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, sarebbe stato scelto come inviato delle Nazioni Unite in Libia per succedere al diplomatico libanese Ghassan Salamé: lo riferiscono i media algerini, ma la notizia al momento è priva di ufficialità. Lamamra, classe 1952, è un politico algerino di lungo corso che ha lavorato come ambasciatore dell'Algeria presso le Nazioni Unite tra il 1993 e il 1996. Diplomatico esperto, è stato coinvolto in molte mediazioni per risolvere diversi conflitti nel continente africano, fino a quando è stato nominato ministro degli Affari esteri del governo algerino nel settembre del 2013. Dopo quasi quattro anni a capo della diplomazia del paese nordafricano, Lamamra è stato rimosso dall'incarico il 25 maggio 2017. Durante il suo periodo al ministero degli Esteri, ha cercato di contribuire a risolvere la crisi in Libia tramite il suo ministro per gli Affari africani dell'epoca, Abdelkader Messahel: quest'ultimo ha poi sostituito lo stesso Lamamra alla guida del dicastero. (segue) (Res)