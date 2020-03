Libia: fonti stampa, ex ministro algerino Lamamra nuovo inviato Onu dopo Salamé (2)

- In un tweet sulla sua pagina ufficiale su Twitter, lunedì 2 marzo, Salamé ha annunciato l'intenzione di rassegnare le dimissioni: "Ho cercato per due anni e mezzo di riunire i libici e frenare le interferenze all'estero e preservare l'unità del paese. Ad oggi si è tenuto il vertice di Berlino, è stata emessa la risoluzione 2510 e le tre tracce sono state lanciate nonostante l'esitazione di alcuni. Lo ammetto, la mia salute non permette più questo continuo stress. Così ho chiesto al segretario generale di sollevarmi dalla mia missione, sperando che la Libia ritrovi la pace e stabilità". Secondo fonti libiche, gli incontri militari non hanno raggiunto i risultati sperati e indicano la mancanza di successo di qualsiasi altra traccia, soprattutto perché i partiti politici hanno sottolineato la necessità di raggiungere risultati avanzati nell'accordo di sicurezza per avviare il dialogo politico, cosa che non è stata ancora raggiunta. (Res)