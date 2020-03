Coronavirus: Germania, direttore Istituto Koch, vaccino non prima di un anno

- Un vaccino contro il coronavirus potrà essere scoperto “in un anno, ma non prima”. Fino ad allora, l'epidemia “terrà il mondo col fiato sospeso”, ma, “da un certo punto, le persone diverranno sempre più immunizzate”. È quanto affermato da Lothar Wieler, presidente dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, durante la conferenza stampa sul coronavirus tenuta oggi nella capitale tedesca. Vi hanno partecipato anche il cancelliere Angela Merkel e il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. (Geb)