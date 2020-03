Coronavirus: il bilancio in Sicilia, 83 pazienti, uno in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Regione Sicilia ha pubblicato i dati relativi all'emergenza coronavirus sull'isola, aggiornati alle ore 14 di oggi. In totale, si legge in una nota, i pazienti sono 83. Di questi cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti. La "mappa" del contagio: Agrigento 12; Catania 41; Enna 1; Messina 8; Palermo 15; Ragusa 1; Siracusa 3; Trapani 2. (Ren)