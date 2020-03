Coronavirus: sviluppato un vaccino in Israele, ma necessari mesi per testarlo

- L’Istituto di ricerca israeliano Migal Galilee ha sviluppato negli ultimi quattro anni un vaccino che può essere reso specifico per diversi tipi di virus, quindi anche per il Sars-CoV-2, che genera la Covid-19. Tuttavia, sebbene possa essere testato già tra alcune settimane, sarà disponibile dopo alcuni mesi a causa del lungo processo che richiedono i test. Secondo quanto dichiarato dal ricercatore Chen Katz al quotidiano israeliano “The Times of Israel”, il nuovo vaccino orale, disponibile sia per adulti che per bambini, potrebbe “trasformare questa malattia in un leggero raffreddore”. Gli studi condotti dall’Istituto Migal Galilee negli ultimi quattro anni per sviluppare un vaccino “generico” contro il virus della bronchite infettiva, che può essere poi personalizzato, hanno consentito ai ricercatori di trovarsi su un buon punto di partenza quando si è diffuso su scala mondiale il nuovo coronavirus, ha chiarito Katz.La scorsa settimana il ministro della Scienza israeliano ha reso noto il lavoro dell’Istituto Migal Galilee, annunciando che un vaccino per contrastare il Covid-19 potrebbe essere pronto fra tre mesi. In seguito è arrivata la precisazione di Asher Shalmon, direttore delle relazioni internazionali del ministero della Salute, che ha avvertito sulle “false speranze” del vaccino. A livello scientifico, il vaccino sarà composto da una proteina prodotta appositamente ed entro “poche settimane” potrebbero essere pronti i primi campioni, ha spiegato il ricercatore Katz. In una fase successiva si svolgeranno i test clinici e le pratiche burocratiche, che richiederanno del tempo. “Quando la proteina sarà pronta, speriamo di trovare il partner giusto per avviare la fase clinica”, ha spiegato il ricercatore che guida il settore di biotecnologia. A livello di tempi, il ricercatore ha detto che sono necessari “30 giorni per i test clinici e altrettanti per i test sull’uomo”. Tuttavia, gli aspetti burocratici potrebbero prolungare i tempi entro cui il vaccino sarà realmente disponibile.L’esperto ha chiarito che si tratterà di un vaccino doppio. Il primo livello di protezione si innesca in bocca e impedisce al Covid-19 di entrare nel corpo. "Stiamo sviluppando le proteine necessarie per la nostra tecnologia di vaccinazione orale. Sono proteine speciali che, quando vengono spruzzate nella bocca, penetrano nelle cellule epiteliali all'interno della bocca e attivano una risposta immunitaria della mucosa, che è la parte della risposta immunitaria nel nostro corpo che protegge il punto di ingresso del virus”, ha spiegato Katz. Il secondo livello di protezione interviene se il Covid-19 entra nel corpo. Il vaccino rafforzerà il sistema immunitario in modo tale che "quando penetrano le particelle virali, ci sarà una protezione immunitaria, degli anticorpi e dei globuli bianchi giusti”, ha concluso. (Res)