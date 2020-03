Tlc: Gubitosi (Tim), su golden power non ci sono problemi, Kkr viene da paese amico

- Luigi Gubitosi, durante una conference call sul bilancio e sul piano strategico triennale del gruppo, ha risposto a una domanda sul golden power che aveva citato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri la settimana scorsa a proposito della creazione di una rete unica subito dopo l’annuncio della partnership con il fondo statunitense di private equity Kkr. “Non ci dovrebbero essere problemi”, ha detto, perché “come sapete, il golden power “si applica a tutti gli asset strategici e Tim lo è, ma stiamo parlando di una quota di minoranza, nella rete secondaria, di un fondo che sarà un investitore passivo che viene da un paese amico e ha esperienza nelle infrastrutture”. Il golden power si esercita, per regolamento europeo, come potere di veto governativo in caso di accordi con aziende provenienti da paesi sottoposti a sanzioni internazionali o sospettate di intromissioni da parte del crimine organizzato. (Rin)