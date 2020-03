Coronavirus: Varchi (Fd'I), dopo emergenza aspettiamo dimissioni Bonafede e capo del Dap

- La deputata di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, ha affermato che una volta cessata l'emergenza Covid-19, Fd'I si aspetta le dimissioni del Guardasigilli Alfonso Bonafede e del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. "Credo che i cittadini abbiano il diritto di sapere se si potevano evitare quelle morti orribili, le decine di milioni di euro di danni al patrimonio dello Stato, quella immagine così poco edificante, quei rischi per gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e per quanti lavorano nel mondo delle strutture penitenziarie - ha affermato la parlamentare nel suo intervento, nell'Aula della Camera, dopo l'informativa del ministro della Giustizia sui disordini degli ultimi giorni nelle carceri italiane -. Noi oggi questo ci saremmo aspettati di sapere dal ministro Bonafede - ha proseguito - non il racconto di ciò che abbiamo già visto dalle terribili immagini trasmesse da tutti i telegiornali. Noi pretendiamo verità sui numeri, vogliamo sapere quanti sono i rivoltosi che sono stati già posti in isolamento, per quali reati sono stati denunciati, quali processi si celebreranno per direttissima e cosa fa lo Stato per ripristinare il rispetto delle regole. Le opposizioni hanno deciso responsabilmente di non strumentalizzare il coronavirus, ma questa emergenza non può diventare un alibi per chi non riesce a governare. Cessata questa emergenza - ha concluso Varchi - Fd'I si aspetta le dimissioni del ministro Bonafede e del capo del Dap, perché quando qualcosa non funziona senso di responsabilità impone di fare un passo indietro". (Rin)