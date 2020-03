Russia-Italia: coronavirus, Aeroflot sospende i voli verso Italia, Spagna, Francia e Germania

- La compagnia aerea russa Aeroflot ha annunciato la sospensione dei voli verso le destinazioni di Italia, Spagna, Francia e Germania a causa del coronavirus. Dal 13 marzo al 30 aprile, Aeroflot sospende i voli per le località italiane di Milano, Venezia, Napoli, Verona e Bologna. La medesima misura si applica per le località spagnole di Alicante, Valencia, Malaga, Tenerife e Palma di Maiorca e per le città tedesche di Dresda, Dusseldorf, Amburgo, Hannover e Stoccarda.(Rum)