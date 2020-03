Cina: coronavirus, Consiglio di Stato annuncia tagli a riserve bancarie a favore delle imprese

- La Cina ha annunciato tagli mirati all'obbligo di riserva bancaria (Rrr) per aumentare il sostegno ai prestiti per le piccole aziende che sono state colpite dall'epidemia di coronavirus. È afferma una dichiarazione rilasciata dopo una riunione tenutasi oggi del Consiglio di Stato e presieduta dal premier Li Keqiang. I tagli mirati alle Rrr - la percentuale di liquidità che le banche devono detenere in riserve - saranno destinati a finanziamenti inclusivi o al sostegno di piccole imprese, mentre vi saranno ulteriori tagli per le banche per azioni, cita un comunicato sul sito web del governo cinese. Tali tagli aiuteranno a stimolare i prestiti alle piccole imprese e alle imprese private e ridurranno i loro costi di finanziamento per aiutarli a riprendere le operazioni dopo l'epidemia di Covid-19. (segue) (Cip)