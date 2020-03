Cina: coronavirus, Consiglio di Stato annuncia tagli a riserve bancarie a favore delle imprese (2)

- La banca centrale cinese ha emesso una serie di misure per attutire il colpo sull'economia dallo scoppio del virus, tagliando il tasso di prestito di riferimento e facendo prestiti agevolati a basso costo per incoraggiare i prestiti bancari a società selezionate. È inoltre previsto che taglierà nuovamente il Rrr nelle prossime settimane. La Cina adotterà misure per stabilizzare il commercio e gli investimenti esteri, tra cui l'aumento degli sgravi fiscali per le imprese qualificate e la riduzione dell'elenco negativo, ha affermato il gabinetto. Il governo ha inoltre sottolineato che la Cina incoraggerà le istituzioni finanziarie a rafforzare il credito per il settore del commercio estero e ad aumentare il sostegno ai prestiti per le società chiave indispensabili per le catene di approvvigionamento. Inoltre, la Cina aumenterà anche i voli internazionali di merci per aiutare a stabilizzare le catene di approvvigionamento globali. (Cip)