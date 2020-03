Coronavirus: Gualtieri, mobilitare tutte le risorse per fronteggiare impatto sanitario ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, esponendo in Aula al Senato la relazione del governo sullo scostamento di bilancio, ha sottolineato come l'adozione di ogni misura sia doverosa "per tutelare la salute dei cittadini e ridurre l'impatto dell'epidemia": "Occorre - ha rimarcato - mobilitare tutte le risorse, fare ogni sforzo per sostenere il sistema sanitario, la Protezione civile, le Forze dell'ordine che stanno svolgendo un lavoro di assistenza alle persone colpite dalla malattia, di prevenzione e di mitigazione", ma "al tempo stesso, vanno adottate tutte le disposizioni per fronteggiare l'impatto economico di questa epidemia". (Rin)