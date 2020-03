Etiopia: sequestrato container pieno di armi illegali provenienti dalla Turchia

- Le autorità dell'Etiopia hanno sequestrato un container pieno di armi da fuoco illegali entrato nel paese attraverso il porto di Gibuti. Lo riferiscono fonti dell'intelligence citate dall'emittente televisiva statale "Ebc", secondo cui le armi proverrebbero dalla Turchia e sarebbero state introdotte clandestinamente in Etiopia da gruppi internazionali di contrabbando. Il quantitativo include più di 18 mila pistole e altre armi da fuoco per un valore complessivo stimato in oltre 13 milioni di dollari. In relazione al fatto, riferiscono le stesse fonti, sono state arrestate circa 24 persone sospette, due delle quali sono cittadini sudanesi. (Res)