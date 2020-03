Difesa: Cina accusa Usa di atto provocatorio con invio nave da guerra nel Mar Cinese Meridionale (2)

- La settima flotta della Marina statunitense ha ribadito la libertà di navigazione. "Dichiarazioni marittime illegali e radicali nel Mar Cinese Meridionale rappresentano una minaccia senza precedenti per la libertà dei mari", ha dichiarato il portavoce del comandante della settima flotta della Marina statunitense, Reann Mommsen in un comunicato via e-mail. "Effettuando questa operazione, gli Stati Uniti hanno dimostrato che queste acque sono al di là di ciò che la Cina può legittimamente rivendicare come mare territoriale e che le affermate linee di base dirette della Cina intorno alle Isole Paracel sono incompatibili con il diritto internazionale", ha spiegato. Negli ultimi anni, Pechino ha intensificato le sue rivendicazioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale costruendo numerose isole artificiali e una forte presenza militare, rendendolo un punto di infiammabilità per le tensioni geopolitiche. Sede di grandi riserve di petrolio e gas naturale e di alcuni dei canali di trasporto merci più trafficati del mondo, l'area è soggetta a numerose rivendicazioni territoriali da parte di paesi tra cui Indonesia, Malesia, Filippine e Brunei. (Cip)