Coronavirus: Gualtieri a Ue, disavanzo 2020 verso 2,7 per cento, Europa lavori a stimoli fiscali

- Il governo italiano sta per inviare al Parlamento un addendum Relazione al Parlamento al fine di ottenere un'autorizzazione più ampia per aumentare il massimale del deficit per il 2020. E' questo l'esordio della lettera che il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha inviato oggi al vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ed al commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. Si tratta di una seconda missiva dopo quella trasmessa il 5 marzo scorso con la quale il titolare del Mef illustra alla Commissione europea la decisione di proporre al Parlamento italiano una integrazione alla Relazione presentata alle Camere per l’autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico previsto dalla Nadef 2019. "Ricordo - scrive Gualtieri - che la legge n. 243/2021 prevede che il governo chieda l'approvazione del Parlamento ogni volta che devia dal percorso di convergenza verso l'Omt. Deviazioni dagli attuali obiettivi di deficit strutturale possono essere autorizzate in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo del governo. Negli ultimi due giorni, il governo ha deciso di contrastare l'epidemia di coronavirus con misure significativamente più restrittive. Domenica - spiega il ministro - abbiamo legiferato un blocco selettivo per le Regioni più colpite. Lunedì abbiamo deciso di ampliare questo approccio a tutta la nazione. I movimenti delle persone si limitano a comprovate necessità di recarsi al lavoro e motivi di emergenza e di salute. Sono state adottate ulteriori misure preventive e tutti gli eventi sportivi e di intrattenimento sono stati sospesi. Il governo ha inoltre esortato i cittadini a rimanere a casa il più possibile". (segue) (Rin)