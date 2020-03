Coronavirus: Gualtieri a Ue, disavanzo 2020 verso 2,7 per cento, Europa lavori a stimoli fiscali (2)

- "La strategia rafforzata che abbiamo deciso di seguire - continua Gualtieri - comporta un maggiore impatto economico. Con l'attività economica che potrebbe avere profonde ed ampie ripercussioni nel breve termine, dobbiamo fornire un sostegno più forte ai lavoratori e alle aziende. Inoltre, il sistema sanitario pubblico potrebbe necessitare di finanziamenti aggiuntivi per rispondere adeguatamente all'epidemia. Abbiamo quindi deciso di aumentare - rimarca il ministro - le dimensioni del pacchetto di sostegno che stiamo per varare a circa 10 miliardi di euro e di garantire ulteriori finanziamenti contingenti, nel quadro di una risposta coordinata a livello di Ue, per un importo approssimativamente equivalente di risorse. In totale, chiediamo quindi l'autorizzazione del Parlamento per un importo massimo di 20 miliardi di euro di indebitamento netto". (segue) (Rin)