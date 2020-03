Coronavirus: Gualtieri a Ue, disavanzo 2020 verso 2,7 per cento, Europa lavori a stimoli fiscali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile di via XX Settembre quindi prosegue: "Il pacchetto da emettere alla fine di questa settimana vale lo 0,6 per cento del Pil, il che porterebbe il disavanzo previsto per il 2020 al 2,7 per cento del Pil prima di tenere in conto dei cambiamenti nello scenario macroeconomico rispetto alle previsioni ufficiali esistenti, che è stato aggiornato l'ultima volta nel bozza di legge di Bilancio 2020. L'autorizzazione complessiva vale l'1,1 per cento del Pil. Il governo pubblicherà una nuova macro previsione e le proiezioni di bilancio in aprile con il programma di stabilità 2020". (segue) (Rin)