Varese: Cenci (M5s), dolore profondo per scomparsa Stella, sua professionalità sia da esempio

- Roberto Cenci, consigliere regionale del M5s Lombardia commenta in una nota la scomparsa del presidente dell'Ordine dei medici di Varese Roberto Stella:"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Alla famiglia, all'Ordine e alla comunità locale esprimiamo la nostra vicinanza in un momento non facile. I medici e il personale infermieristico stanno dimostrando un eroismo e una capacità di sacrificio che non ha pari. La sua professionalità sia da esempio del valore inestimabile di una professione, quella del medico, che ha nello spirito di sacrificio, nel sostegno e nell'aiuto dell'altro il suo fulcro. Stella è stato un esempio per tutte e tutti". (com)