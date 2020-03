Coronavirus: in giro senza "comprovati motivi", otto denunce tra Mantova e Brescia

- Controlli serrati dei carabinieri, otto denunciati tra le province di Brescia e di Mantova perché scoperti in giro senza comprovati motivi e, dunque, in violazione del decreto del presidente del consiglio che vieta gli spostamenti in tutta Italia. Si tratta di quattro bresciani e di tre mantovani. A loro, infine, va aggiunto un 20enne scoperto in giro nella notte tra ieri e oggi. Per tutti è scattata la denuncia a piede libero. (Ren)