Kenya-Somalia: tensioni frontaliere, ministro Interno keniota a colloquio con premier etiope Ahmed

- Il ministro dell'Interno keniota Fred Matiang'i ha incontrato il primo ministro etiope Abiy Ahmed per discutere delle tensioni lungo il confine tra Kenya e Somalia. Nel corso dell'incontro, come ha riferito lo stesso Matiang'i, si è concordato di cercare delle "vie di collaborazione" per affrontare i problemi frontalieri "al fine di migliorare la stabilità regionale". L'incontro arriva dopo che lo scorso fine settimana il ministro Matiang'i si è recato in Somalia per incontrare il presidente Mohammed Abdullahi "Farmajo" per sostenere gli sforzi diplomatici al fine di garantire la sicurezza delle frontiere fra i due paesi. In precedenza, la scorsa settimana, lo stesso Farmajo aveva avuto un colloquio telefonico con l'omologo keniota Uhuru Kenyatta nel corso del quale le due parti si erano impegnate ad aumentare gli sforzi per trovare una soluzione pacifica al contenzioso sui confini che li oppone, a lavorare insieme per migliorare la sicurezza frontaliera e a rafforzare le relazioni commerciali e diplomatiche. Nel corso del colloquio telefonico, si legge in una nota della presidenza somala, le due parti avevano inoltre concordato di formare due commissioni per rilanciare le relazioni diplomatiche e commerciali, attualmente ai minimi storici. (segue) (Res)