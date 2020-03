Libia: ambasciatore Usa esprime preoccupazione a Sarraj per la fragile tregua

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha espresso la preoccupazione del suo paese per la fragile tregua in vigore a Tripoli, durante un incontro con il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj. "L'ambasciatore ha espresso profonda preoccupazione per il fragile cessate il fuoco intorno a Tripoli, il continuo arresto della produzione di petrolio e il fenomeno delle famiglie sfollate a causa del continuo bombardamento di aree civili e infrastrutture", ha detto l'ambasciata Usa in una nota. L'ambasciatore Norland ha ringraziato il Gna "per il suo serio impegno nei dialoghi economici, di sicurezza e politici guidati dalle Nazioni Unite," ha aggiunto il comunicato. (Lit)