Trasporto aereo: coronavirus, compagnia russa Utair sospende voli per Milano

- La compagnia aerea russa Utair Airlines ha annunciato la sospensione dei voli per Milano a causa della diffusione del coronavirus in Italia. Lo si apprende da una nota della compagnia, secondo la quale la misura resterà in vigore fino al prossimo 31 maggio. Sono in programma solo tre voli dal capoluogo lombardo in questo lasso di tempo, per consentire ai cittadini russi di tornare a casa dalla penisola: partiranno l’11, il 15 e il 18 marzo. (Rum)