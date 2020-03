Medio Oriente: giovane palestinese ucciso in scontri con forze israeliane in Cisgiordania

- Un adolescente palestinese di 15 anni è rimasto ucciso oggi in scontri con le forze israeliane in Cisgiordania. Lo ha annunciato il ministero della Sanità di Ramallah. Mohammed Hamayel, questo il nome della giovane vittima, sarebbe stato ferito al volto in maniera letale da un colpo d’arma da fuoco durante disordini scoppiati a Nablus, nel nord della Cisgiordania. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto sapere di aver aperto un’indagine sull’incidente. A Nablus centinaia di palestinese si erano raccolti stamane nella zona sud della città dopo la diffusione di voci sull’arrivo di coloni ebraici determinati a sequestrare terreni nell’area. Per disperdere la folla i militari israeliani sono intervenuti con gas lacrimogeni, proiettili di metallo e di gomma. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, almeno 17 persone sono rimaste ferite negli scontri.(Res)