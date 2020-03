Speciale energia: Argentina, a rischio investimenti su bacino non convenzionale Vaca Muerta

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha convocato una riunione d'urgenza con i principali rappresentanti del settore degli idrocarburi per mettere a punto una strategia anticiclica che metta al riparo gli investimenti sul bacino non convenzionale di Vaca Muerta. Secondo il presidente argentino Alberto Fernandez, l'attuale crisi globale scatenata dagli effetti della diffusione del coronavirus, oltre al crollo del prezzo del petrolio rischiano infatti di compromettere definitivamente i progetti di investimento su una delle principali risorse a cui punta il paese per risollevarsi dalla crisi. "Il mondo congiura per rendere più difficile la nostra ripresa", ha dichiarato Fernandez in un'intervista televisiva rilasciata a "Canal 9". I progetti di estrazione in giacimenti non convenzionali, segnalano gli esperti, richiedono un valore del Brent attorno ai 50 dollari il barile per essere redditizi. Gli investimenti sul bacino di Vaca Muerta si sono improvvisamente interrotti lo scorso agosto dopo la forte svalutazione sofferta dal peso argentino nei confronti del dollaro, una situazione che ha spinto in quel momento il governo dell'ex presidente Mauricio Macri a congelare il prezzo del combustibile nel tentativo di frenare la spinta inflazionaria. Nei primi otto mesi del 2019 gli investimenti totali sul bacino non convenzionale avevano superato il volume record di 5 miliardi di dollari con un forte sviluppo dell'estrazione di petrolio piuttosto che di gas. Secondo dati ufficiali sempre nel 2019 è aumentata la partecipazione di attori privati. La presenza di Ypf, è passata infatti da un 62 per cento nel 2015 al 46 per cento. Questo grazie allo sviluppo degli investimenti di compagnie come Exxon, con un 9 per cento del totale, Total con l'8 per cento, Pluspetrol e Tecpetrol con il 7 per cento, e Pan American e Shell con il 5 per cento. (Abu)