Speciale energia: ministro Petrolio iracheno, al vaglio soluzioni per contenere effetti crollo prezzi

- Il ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadban, ha annunciato che il governo e il dicastero stanno lavorando per trovare soluzioni per contenere gli effetti del crollo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. In una nota, il ministro ha affermato che verranno adottati “meccanismi precisi per la determinazione del prezzo del petrolio iracheno in un modo che garantisca il raggiungimento dei massimi ricavi finanziari”. Al Ghadban ha inoltre aggiunto che sono stati avviati stretti contatti sia con l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) che con i produttori al di fuori del Cartello per reagire all’attuale congiuntura del settore petrolifero che sta affrontando una nuova crisi di iperofferta affiancata ad un calo della domanda. L'Iraq, il secondo maggior produttore di petrolio dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha criticato la decisione dell’Arabia Saudita di aumentare bruscamente la produzione a 12,3 milioni di barili al giorno a partire da aprile a seguito del fallimento della riunione dell’alleanza Opec+ dello scorso 6 marzo a Vienna. "Non è saggio per l'Iraq immettere più petrolio nei mercati globali, che già stanno assistendo a un surplus, perché aumentare la produzione porterà a ulteriori crolli dei prezzi", ha dichiarato il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad, in una conferenza stampa. "Il crollo del prezzo del petrolio colpirà tutti i paesi produttori, compreso l'Iraq, e colpirà anche l'economia globale che soffrirà di una carenza di investimenti. Tutti i paesi dovrebbero specificare i loro livelli di produzione per assorbire l'eccesso di offerta nei mercati globali e ripristinare l’equilibrio tra domanda e offerta, che porterà a un aumento dei prezzi del petrolio", ha dichiarato Jihad. La produzione di petrolio irachena è cresciuta del 3 per cento a febbraio a 4,5 milioni di barili al giorno, al di sopra della quota di 4,46 milioni di barili al giorno. Anche le esportazioni irachene sono aumentate del 4,8 per cento a 3,879 milioni di barili al giorno dai 3,7 milioni di barili al giorno del mese di gennaio. L'Iraq, che ha superato la sua quota per gran parte dell'anno scorso, anche quest'anno non è stato in grado di rispettare i limiti di produzione imposti dall’accordo Opec+. (Irb)