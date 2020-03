Speciale energia: ex amministratore delegato di Sonatrach, prezzi bassi del petrolio fino alle elezioni Usa

- I prezzi del petrolio rimarranno al loro livello più basso fino alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti a novembre. Lo ha detto l'ex amministratore delegato di Sonatrach, Nabil Ziouche, in una dichiarazione al quotidiano “Echourouk”. “La situazione del mercato e il calo dei prezzi del petrolio è dovuto principalmente alla volontà del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di lasciare i prezzi invariati, in modo da presentarsi alle elezioni con dati favorevoli per il cittadino americano”, ha detto Ziouche. Secondo l’ex numero uno di Sonatrach è improbabile che i prezzi possano aumentare repentinamente “anche con le misure che saranno adottate dall’Opec e dai paesi non Opec", prevedendo un prezzo compreso tra i "40 e 50 dollari al barile". L'ex Ceo di Sonatrach ha affermato infine che lo “shock petrolifero” attuale è “dovuto alla guerra dei prezzi e della condivisione tra Russia e Arabia Saudita, che vogliono controllare il mercato". (Ala)