Speciale energia: accordo di prestito tra Bei e polacca Ignitis per parco eolico in Pomerania

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato un accordo di prestito di 60 milioni di euro con la società energetica internazionale Ignitis Group. Lo ha reso noto la Commissione europea. Il finanziamento sarà utilizzato per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico terrestre di medie dimensioni in Polonia, composto da 29 turbine, con una capacità installata totale di 94 MW. Il parco eolico si trova nel Voivodato della Pomerania, a circa 50 chilometri dalla costa della baia di Danzica, e ha una capacità prevista di 300 GWh di elettricità, fornendo potenzialmente a circa 75mila famiglie l'energia pulita generata dal progetto, su base annuale. Il progetto, sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dovrebbe essere operativo nella primavera del 2021. "Accolgo con grande favore il finanziamento della Bei nell'ambito del piano di investimenti facilitare la costruzione di un nuovo parco eolico in Polonia. Grazie al sostegno dell'Unione europea, circa 75mila famiglie polacche beneficeranno di energia pulita. Questo è un esempio tangibile di cosa significhi concretamente l'accordo verde europeo per i cittadini polacchi. Con ogni investimento di questo tipo, facciamo un altro passo avanti verso il nostro obiettivo di rendere il clima dell'Unione europea neutrale entro il 2050", ha commentato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. (Vap)