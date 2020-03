Speciale energia: Usa-Arabia Saudita, mercati petroliferi al centro colloquio telefonico Trump e principe ereditario

- La situazione dei mercati petroliferi è stata al centro della conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. La conversazione è avvenuta dopo la decisione della compagnia saudita di tagliare i prezzi di vendita del greggio tra i 6 e gli 8 dollari al barile contestualmente all’annuncio di aumentare la produzione a 12,3 milioni di barili al giorno a partire da aprile. “Il presidente Donald Trump ha parlato con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman. Il presidente e il principe ereditario hanno discusso dei mercati globali dell'energia e di altre critiche questioni regionali e bilaterali", si legge nella nota pubblicata ieri. Il presidente statunitense ha commentato in modo favorevole il calo dei prezzi dei carburanti dopo il crollo del petrolio sui mercati internazionali in seguito alla crisi del coronavirus e al fallimento dell’accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e produttori al di fuori del Cartello definendolo “un bene per i consumatori”. “I prezzi della benzina scendono, bene per i consumatori”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca, denunciando l’esistenza di “tante notizie false” che stanno causando il calo dei prezzi. “L'Arabia Saudita e la Russia stanno discutendo sul prezzo e sul flusso di petrolio. Questa, oltre alle notizie false, è la ragione della caduta del mercato”, ha aggiunto Trump. (Nys)