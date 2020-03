Speciale energia: Eon, cinque i possibili acquirenti delle attività in Repubblica Ceca

- Sarebbero quattro veicoli di investimento e una compagnia energetica della Repubblica Ceca i possibili acquirenti delle attività del gruppo tedesco Eon nel settore dei clienti finali di elettricità e gas del paese. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, citando fonti informate sui fatti. In particolare, si tratterebbe dei fondi Eph, Kkcg, Sev.en Energy e Ppf e del fornitore di energia Przaska Energetika (Pre). Le quattro società sarebbero state invitate da Eon e presentare offerte vincolanti di acquisto entro la fine di aprile prossimo. L'operazione, del cui svolgimento è stata incaricata la banca francese Bnp Paribas, avrebbe un valore compreso tra gli 800 e i 900 mila euro debiti inclusi, oltre sei volte il margine operativo lordo (Ebitda) del settore clienti finali di Eon in Repubblica Ceca. La Commissione europea ha imposto ad Eon la vendita delle sue attività nel paese come condizione per approvare l'acquisizione di Innogy, già controllata per le energie rinnovabili del conglomerato tedesco Rwe. In base a un accordo tra le due società energetiche tedesche, autorizzato dalla Commissione europea a settembre del 2019, Eon ha rilevato i settori rete e vendite di Innogy, mentre Rwe ha assorbito il comparto dell'elettricità verde e la medesima divisione della concorrente. Come riferisce “Handelsblatt”, i quattro veicoli di investimento fanno capo ad altrettanti miliardari della Repubblica Ceca. Ppf è di Petr Kellner, l'uomo più ricco del paese, ed è attiva nei settori della finanza, dell'industria e delle telecomunicazioni. A guidare Kkcg è Karel Komarek, operante nei settori delle lotterie, del petrolio e gas naturale, degli investimenti e delle tecnologie informatiche. L'Eph è di Daniel Kretinsky, proprietario di Metro, azienda della grande distribuzione tedesca, e della Società per la lignite della Germania centrale (Mibrag), nonché comproprietario e presidente della squadra di calcio Sparta Praga. Sev.en Energy fa, invece, capo a Pavel Tykac, proprietario della compagnia carbonifera Czech Coal. Infine, Pre appartiene al 30 per cento alla municipalità di Praga e al 70 per cento del gruppo energetico tedesco EnBW, quasi interamente di proprietà del Land del Baden-Wuerttemberg. (Geb)