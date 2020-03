Slovenia: Lubiana effettua da oggi controlli al confine con l'Italia

- La Slovenia ha introdotto oggi controlli obbligatori per persone che arrivano dall'Italia, nel tentativo di contrastare il dilagarsi del coronavirus. Secondo quanto riferisce il sito del quotidiano "Delo", i viaggiatori dall'Italia devono presentare un certificato di test negativo al nuovo coronavirus scritto in lingua slovena, inglese o italiana rilasciato non più di tre giorni prima dell'arrivo nel paese. Il premier uscente sloveno Marjan Sarec ha affermato che i controlli si sono resi necessari "in quanto le persone purtroppo non seguono le istruzioni". (Lus)